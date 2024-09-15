◆国民スポーツ大会・競泳（15日・SAGAアクア）パリ五輪に出場した渡辺一平（トヨタ自動車）＝大分県津久見市出身＝が成年男子平泳ぎ100メートルに出場したが予選18位で決勝に進めなかった。その後の成年男子200メートルリレーでも第3泳者で出場したが、予選14位で決勝に進めなかった。パリ五輪では平泳ぎ200メートルで決勝に進み6位に入賞。五輪後は休養しており今回の大会に向けてのコンディションづくりも十分ではなかっ