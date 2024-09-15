政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１５日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」に出演。自民党総裁選に出馬した９人の候補者で「この人すごい頭いいなと思う」２人の名前を明かした。番組では、過去最多となる９人が立候補している自民党総裁選を特集。石破茂、河野太郎、林芳正、小林鷹之、高市早苗、加藤勝信、茂木敏充、小泉進次郎、上川陽子の９氏が名乗りを上げている。田崎氏は「僕は９人の方全員とお話し