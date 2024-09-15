シンガー・ソングライターの優里が14日、自身の公式YouTubeチャンネルで、「パニック障害」と「広場恐怖症」の診断を受けたことを公表した。パニック障害で休養中のJuice＝Juice入江里咲、年内いっぱいは活動休止「少しずつ快方には向かっているものの…」優里は「最近休んでいた理由を説明します」のタイトルで、屋外で撮影した動画を公開。「あまりにも（動画投稿を）休み過ぎてるから、皆にも（理由を）伝えたいと思っていた。