自民党の総裁選挙では、経済や外交安全保障をめぐっても論戦が交わされる中、選挙戦序盤の議員票の動向が判明しました。今回候補者が乱立したことで決選投票に進むとみられ、比重が高くなる議員票の動向がカギとなります。【映像】自民党総裁選候補者たち序盤の分析では、小泉元環境大臣が50人を超える議員からの支持を集め先行しています。出馬表明で先陣を切った小林前経済安保担当大臣は、中堅・若手を中心に40人を超える議