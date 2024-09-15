北朝鮮が輸出製品を紹介する公式ウェブサイトで、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」に酷似したデザインを使った服を販売している。海外業務の経験のある脱北者は「北朝鮮は閉鎖国家でもあり、海外の商標権保護の意識がほとんどない」と指摘。サンリオ側は「無断使用と思われる」としている。平壌市にある船橋織物工場=北朝鮮のウェブサイト「朝鮮の貿易」からこのウェブサイトは、軽工業品や服飾品、酒類などの輸出