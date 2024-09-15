2024年9月13日、韓国・マネートゥデイによると、「屋外に囲いも何もなく置かれた便器に腰掛けて用を足している女性」の目撃談がテレビ番組で紹介され、話題を呼んでいる。JTBCの時事情報番組「事件班長」は12日の放送で、慶尚南（キョンサンナム）道・昌原（チャンウォン）のある路地に車を止めて知人を待っていたAさんの目撃談だとして、「どこからか現われた女性が建物の横に置かれた便器に座り、ためらうこともなく用を足すと、