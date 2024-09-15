楽天は日本ハム戦に先発予定だった内が体調不良で先発を回避し、代役に4年目右腕の高田が発表されていたが天候の回復が見込めずに中止。青山投手コーチは「ショートイニングで頑張ろうと監督と話していました」と明かした。チームは2連勝中だが、前夜にソフトバンクが勝利したため、優勝の可能性が完全消滅。今江監督は「悔しいが、選手が非常に頑張ってくれて今この位置（4位）にいる。一つでも上のところに入れれば」と先を