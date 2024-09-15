船橋競馬場（千葉県船橋市若松）で１４日、コスプレイベント「サーコス」が開かれ、約６００人の参加者が、普段は入れない白砂のダートコースなどで撮影を楽しんだ。イベント会社「クリエイティブワークス」（川崎市）などが主催した。同競馬場でのコスプレイベント開催は初めてで、撮影用に練習用ゲートを提供。飲食禁止など制限をかけた上で一部のコースを開放した。同競馬場は、街との共生をテーマに公園化の改装工事を進