福岡県南西部に位置する八女市(やめし)は、県内2番目となる広大な面積を有し、中南部に平野、北東部には森林が広がる、風光明媚で気候に恵まれたまち。清流・矢部川の恵みを受けた農産物や地酒の生産や、和紙や提灯、仏壇などの伝統工芸が盛んです。今回紹介する返礼品は、そんな八女市にある老舗和洋菓子店「隆勝堂フーズ」がつくる「茶霜露(ちゃそうろ)」。口に含んだ瞬間に、玉露の深い味わいを感じられる和菓子とは、一体どの