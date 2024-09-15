フジテレビ系「サザエさん」（日曜午後6時30分）の磯野カツオ役で知られる声優の冨永みーな（58）が15日、X(旧ツイッター)を更新。同作品が放送55年を迎えることを報告した。冨永は「おはようございます。アニメ#サザエさんは2024年10月に放送55年を迎えます」と放送55年を報告。「これからも、ひと作品、ひと作品、元気なカツオ君をお届けできるように頑張ります」と意気込みを記した。続けてサザエさんとのショット、「放送55周