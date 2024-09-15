◆男子プロゴルフＡＮＡオープン（１５日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）３打差３位で出た２６歳の岩崎亜久竜（あぐり、フリー）が１イーグル、６バーディー、１ダブルボギーの６６をマーク。最終日逆転で昨年のメジャー、日本オープン以来となる通算２勝目を手にした。最終日は１番で４メートルを沈めてバーディー発進。だが、２番で４オン２パットのダブルボギーをたたいた。その後は持ち直してスコ