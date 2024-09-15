現役引退を表明したヤクルト・青木宣親外野手が１４日、東京ドームで行われた巨人戦後のグラウンドに登場し、ファンに挨拶。試合には敗れた巨人も粋な計らいで演出し、青木に最大限の敬意を示した。敵地での「プチ引退セレモニー」。ＷＢＣ日本代表でチームメートだった巨人・坂本勇人内野手、長野久義外野手が駆け寄り花束を贈呈。両軍ファンから「青木コール」がわき起こった。青木は花束を手に、再び左翼席のヤクルトファ