「Ｂリーグ・プレシーズンマッチ、千葉Ｊ−ＳＲ渋谷」（１５日、ららアリーナ東京ベイ）千葉ＪとＳＲ渋谷がプレシーズンマッチを行い、今季から加入した渡辺雄太（千葉Ｊ）が、“Ｂリーグデビュー”を果たした。日本バスケットボール界を引っ張ってきたスターの登場に、新拠点のららアリーナ東京ベイは大歓声の包まれた。渡辺は「新たなスタート」の意味を込めた背番号１を背負い、スタメン出場。ファンからの声援には左手を