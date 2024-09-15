岡山・玉野市で8月、イノシシの大家族が道路を横断する瞬間を、走行中の車が撮影した。夜道に突然、17頭ものイノシシが現れたという。同乗していた子どもは喜んだ一方、撮影した家族は人里との近さから獣害が起きないか懸念している。道路を横断するイノシシファミリー岡山・玉野市で8月14日、道路を走行中の車から撮影されたのは、大家族のイノシシが長い列をなして道路を横断する瞬間だ。道路の端から次々と現れる大きなイノシシ