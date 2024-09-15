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東京の交差点でランボルギーニと軽自動車が衝突 巻き込まれた歩行者なし

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京・港区の交差点で15日午後、ランボルギーニ軽自動車が衝突した
  • 軽自動車の同乗者1人がひざを打つなど軽傷を負ったという
  • 巻き込まれた歩行者はいないとされ、警視庁は事故原因などを調べている
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