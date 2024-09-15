【女子ゴルフ・住友生命Ｖｉｔａｌｉｔｙレディース東海クラシック】最終日（１５日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜、６５６０ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）首位と４打差の３位で出た岩井明愛が、通算１６アンダーで逆転優勝した。６月のニチレイ・レディースに続く今季３勝目で、ツアー通算６勝目。