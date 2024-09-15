【男子ゴルフ・ＡＮＡオープン】最終日（１５日、北海道・札幌ＧＣ輪厚、７０６６ヤード＝パー７２、賞金総額１億５０００万円、優勝３０００万円）３打差の３位から出た岩崎亜久竜が６６をマークし、通算２０アンダーに伸ばして逆転優勝した。昨年の日本オープン以来、ツアー通算２勝目。