「東京六大学野球、慶大５−１立大」（１５日、神宮球場）２回戦が行われ、慶大が立大を下して１勝１敗とし、３回戦に持ち込んだ。元プロ野球選手を父に持つ３人が試合後の取材に対応した。リーグ戦初先発した最速１５１キロ右腕・広池浩成投手（２年・慶応）が７回３安打１失点の好投で先発初勝利を挙げた。父は広島でプレーし、現在は西武副本部長兼編成統括の浩司氏（５１）。浩成は「終始、打者が嫌だと思う真っすぐで押