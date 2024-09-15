通算16アンダーで大会2連覇を果たした岩井明愛＝新南愛知CC住友生命レディース東海クラシック最終日（15日・愛知県新南愛知CC＝6560ヤード、パー72）22歳の岩井明愛が8バーディー、ボギーなしの64で回って通算16アンダーの200とし、3位からの逆転で大会2連覇を果たした。今季3勝目、通算6勝目で賞金1800万円を獲得。1打差の2位に山下美夢有。通算11アンダーの3位に天本ハルカ、さらに1打差の4位に65と追い上げた小祝さくらが入