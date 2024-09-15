タレントのモト冬樹が14日に自身のアメブロを更新。11年ぶりに再会した人物との2ショットを公開した。【映像】モト冬樹、舘ひろしに「なぜかお会いできる」この日、モトは「11年ぶりにお会いした剣幸さん」と元宝塚歌劇団・月組トップ男役・剣幸と再会したことを報告。「ハロードーリーの時は女性の役だったけど本来は元宝塚の男役のトップスター」と説明した。続けて「今回はそんな男役の面も見せていただきました」とコメ