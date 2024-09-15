神奈川・鎌倉市の「鶴岡八幡宮」で、流鏑馬神事の稽古中だった男性が落馬し意識不明の重体です。15日午前6時ごろ、鎌倉市の鶴岡八幡宮で「29歳の男性が流鏑馬の練習中に落馬した」と119番通報がありました。警察によりますと、男性は、流鏑馬神事に向けた稽古中に落馬し、意識不明の重体となっています。鶴岡八幡宮では、明日16日（月曜・祝日）に、馬で駆けながら三つの的を射抜く「流鏑馬」が行われる予定でしたが、この事故を受