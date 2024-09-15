新日本プロレスは、１６日からの北海道ツアー全対戦カードを１５日に発表。右足負傷で戦線離脱しているジェイク・リー（３５）の全戦欠場が決まった。ジェイクは１１日の仙台大会で右足を負傷。北海道シリーズ初戦となった１４日の登別大会を欠場した。この日は第２戦となる１６日の北見大会から、第７戦となる２３日の八雲町大会まで６大会の全対戦カードが発表されたが、ジェイクの名前はなかった。北見市出身のジェイクにと