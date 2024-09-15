9月15日、中京競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、池添謙一騎乗の8番人気、キタノサワヤカ（牡2・栗東・吉田直弘）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にザハント（牡2・栗東・田中克典）、3着にロックウイズユー（牡2・栗東・西園正都）が入った。勝ちタイムは1:53.9（重）。1番人気でC.ルメール騎乗、テイエムライダー（牡2・美浦・伊藤圭三）は競走中止、2番人気で松山弘平騎乗、ヴァンアグレアブル（牝2・栗東・橋口慎