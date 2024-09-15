9月15日に中京競馬場で行われる第42回ローズステークス(3歳・牝・GII・芝2000m)の馬体重が発表された。 春は牡馬クラシック路線を歩んだレガレイラ(牝3、美浦・木村哲也厩舎)は468kg(+10)。距離短縮で重賞2勝目を狙うクイーンズウォーク(牝3、栗東・中内田充正厩舎)は522kg(増減なし)。 発走予定時刻は15時35分。 ※馬番馬名馬体重(増減)1 カニキュル 494(-4)2 クイーンズウォー