【モデルプレス＝2024/09/15】ヴァイオリニストの高嶋ちさ子（※「高」は正式には「はしごだか」）が、13日放送のテレビ朝日系『ザワつく！金曜日』（よる6時50分〜）に出演。韓国で美容施術をした際の失敗談を明かした。【写真】高嶋ちさ子、韓国美容施術で不自然な顔に◆高嶋ちさ子、韓国の美容施術で"失敗”「この夏休みに悲劇があって。涙なくしては語れない」と前置きし、韓国旅行に訪れた際にした美容施術について語り始めた