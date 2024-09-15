【モデルプレス＝2024/09/15】モデルの藤井サチが15日、自身のInstagramを更新。水着姿に反響が寄せられている。【写真】藤井サチ、美ウエスト際立つSEXY水着姿◆藤井サチ、水着姿披露藤井は「みんなのおすすめの自然感じるれる場所 教えてほしい」とつづり、美しいウエストや肩のラインが際立つモノトーンの水着姿やサイクリングを満喫する様子を披露した。この投稿にネット上では、おすすめスポットを共有するコメントのほか「ス