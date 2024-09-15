Photo: Kyle Barr Acerから、自社初となる携帯ゲーミングPCとして登場した「Nitro Blaze 7」。AMDのRyzen 7 8840HSを搭載し、2TBの容量を積んだこのマシンの性能はいかに。細かくチェックしていきましょう。手馴染みの良いデザイン。背面ボタンがないことだけ要注意 Photo: Kyle Barr