15日、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルさんが体調不良の為『＠JAM EXPO 2024』を欠席することがグループの公式Xで発表されました。【写真を見る】【FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル】体調不良でイベント欠席「当日の発表となり皆様へはご迷惑をおかけして申し訳ございません」FRUITS ZIPPERのグループの公式Xでは「本日出演予定の『＠ JAM EXPO 2024』ですが、早瀬ノエルが体調不良のため大事をとって欠席させていただ