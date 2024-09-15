２３日投開票の立憲民主党代表選に立候補した野田佳彦元首相（６７）、枝野幸男前代表（６０）、泉健太代表（５０）、吉田晴美衆院議員（５２）は１５日、ＮＨＫ番組にそろって出演した。４氏は日米同盟を外交・安全保障の基軸とする姿勢を示した上で、在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定の見直しに意欲を示した。野田氏は「日米の信頼関係は極めて大事だ」と述べる一方、「沖縄の民意を踏まえ、地位協定、基地の在り方も