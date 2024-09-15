女優の本田翼(32)がインスタグラムを更新し、4枚のオフショットを公開した。固まって見えるポーズがパントマイムのようで笑いを誘っていた。本田は「私服で〜」のメッセージとともに、グレーのキャミソールワンピースという軽装に、茶色のバッグ持ち静止した様なポーズ写真を投稿。このコミカルな写真にフォロワーからは「まだまだ夏モードのばっさーの私服可愛い」「ちょっと色味秋っぽいのがかわいい」と美人女優のおしゃ