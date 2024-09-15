◇男子ゴルフツアーANAオープン最終日（2024年9月15日北海道札幌GC輪厚C＝7066ヤード、パー72）首位と3打差の3位から出た岩崎亜久竜（26＝フリー）が1イーグル、6バーディー、1ダブルボギーの66で回り、通算20アンダーで逆転優勝を飾った。今季初勝利、昨年10月の日本オープン以来となるツアー2勝目。20アンダーは1994年尾崎将司の大会最少スコアに並んだ。3位から出て68で回った金子駆大（22＝NTPホールディングス）