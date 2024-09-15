[9.15 J2第31節](ハワスタ)※16:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 21 立川小太郎DF 2 石田侑資DF 27 堂鼻起暉DF 34 大森理生MF 7 西川潤MF 14 山口大輝MF 15 加瀬直輝MF 24 山下優人MF 40 下田栄祐FW 10 有馬幸太郎FW 17 谷村海那控えGK 1 田中謙吾DF 5 速水修平DF 32 五十嵐聖己MF 6 坂岸寛大MF 8 柴田壮介FW 28 棚田遼FW 38 熊田直紀監督田村雄三[V・ファーレン長崎]先発GK 21 若原智哉DF 4 ヴァウドDF