◆超無敵！高校生クイズ舞台裏密着クイズを愛する者たちのひと夏の青春…第44回全国高等学校クイズ選手権の舞台裏に密着！高校生たちの熱い戦いの裏側で、応援マネージャーを務めた超無敵生徒も大会を盛り上げるために体当たりで様々なことにチャレンジ！◆超無敵オファー韓国コスメ開発第2弾10代の自由な感性とアイデアで世の中をちょっとだけ良くする提案をしていくプロジェクト！またも若者に大人気の韓国のあるコスメブラン