◇プロ野球セ・リーグヤクルト4-1巨人（14日、東京ドーム）7回から巨人のマウンドにあがったのは約3か月ぶりの1軍登録となった堀田賢慎投手。2軍では試行錯誤しながら、研さんしてきました。「めちゃめちゃ力んでたんで、そこは反省です」と開口一番、語った堀田投手。7回先頭のヤクルト、中村悠平選手に初球をはじき返されるも、坂本勇人選手が好プレーを見せ、ここはサードゴロ。続く代打の川端慎吾選手をスプリットで空振り三