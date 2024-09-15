ゴルフ・住友生命Ｖｉｔａｌｉｔｙレディース東海クラシック最終日（１５日・愛知新南愛知ＣＣ美浜＝６５６０ヤード、パー７２）――首位と４打差の３位で出た岩井明愛が８バーディー、ノーボギーの６４で回り、通算１６アンダーで逆転優勝。ツアー通算６勝目を挙げた。１打差の２位に、首位で出た山下美夢有。１９歳の菅楓華はスコアを落とし、７アンダーで８位だった。