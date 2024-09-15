女優の星野真里（43）が15日、インスタグラムで、9歳の娘が難病の「先天性ミオパチー」と診断されていることを公表した。先天性疾患による低身長・りおなちゃん（7）、手術後の3つの変化を報告「ホッとしています」「表情がとても明るい！」とファンも喜び青空の下での家族ショットを投稿し、「娘は現在小学3年生。先天性ミオパチーという診断を受け、障害者手帳を手にし、電動車椅子を乗りこなしながらたくましく生きています」と