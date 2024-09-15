被爆体験者の原告44人のうち15人のみを被爆者と認めた9日の長崎地裁判決を受け、被告の長崎市と県、被爆者援護を所管する国は勝訴原告15人について控訴するかを検討している。勝訴した一人で旧古賀村（現長崎市）で原爆に遭った松田宗伍（そうご）さん（90）＝同市＝は、10年前に手術した心臓大動脈弁の「寿命」が迫る。「私はもう先がない。控訴して引き延ばされたら何年も裁判を続けるのは無理」と訴える。【尾形有菜、樋口岳