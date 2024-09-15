男女お笑いコンビ、エレガント人生が15日、都内で初の共著小説「酔い醒めのころに」の発売記念取材会に出席した。Z世代の若者6人が集まり、飲み会やパパ活、インフルエンサー、メンズメーク、学歴マウントなど、「リアル」を感じさせるキーワードをちりばめながら繰り広げられる物語。山井祥子（30）は「若い方はもちろん、全人間全人類、全ての方に読んでもらいたい。自分にも経験があるような若いときの苦悩などを書いているので