腕時計のセレクトショップ「TiCTAC」は、第1号店のオープン40周年を記念して「CITIZEN」のブランド「RECORD LABEL」とのコラボモデルを10月4日に発売する。AN3704-53Pコラボレーションモデルは1973年に登場したモデル「クロノグラフ チャレンジタイマー」の復刻版。リューズとクロノグラフのプッシュボタンがケース上部についている珍しい見た目から、「ツノクロノ」という愛称がついた。オンラインストアでは、9月12日より予約を