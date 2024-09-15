◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック最終日（１５日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６５６０ヤード、パー７２）岩井明愛（あきえ）が山下美夢有（みゆう）との競り合いを制し、６月のニチレイレディス以来の今季３勝目、通算６勝目を飾った。この日は４打差３位から出ると、出だし３連続バーディーを奪い、後半もスコアを伸ばした。今大会では樋口久子（１９７１〜７３、７５〜７７年）、服部道子（９３、９