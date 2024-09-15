リバプール遠藤航、ノッティンガム戦欠場0-1敗戦の起用法に現地見解イングランド1部リバプールは9月14日にプレミアリーグ第4節でノッティンガム・フォレストとホームで対戦。得点を奪えない展開のなかで、カウンターから失点し、0-1で敗れた。日本代表MF遠藤航はベンチ入りするも、2試合連続出番なしに終わったなかで、現地メディアは守備力が求められた試合展開のなかで「遠藤が使われなかったのは驚き」との見解を示していた