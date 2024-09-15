日本三連覇のラッパー・R-指定と、世界一のDJ・DJ松永によるHIP HOPユニット「Creepy Nuts」。圧倒的なラップ＆DJスキルと、ドラマチックな歌詞＆親しみやすいメロディで人気を博している彼らは、2024年1月にリリースした「Bling-Bang-Bang-Born」の大ヒットで、さらにその名を国内外に轟かせ、2025年2月には東京ドーム公演も控えている。そんなCreepy Nutsが、音楽フェスティバル「S2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2024」の初