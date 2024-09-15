◇女子ゴルフツアー住友生命レディース東海クラシック最終日（2024年9月15日愛知県新南愛知CC美浜C＝6560ヤード、パー72）4打差の3位から出た、昨年覇者の岩井明愛（22＝Honda）が8バーディー、ボギーなしの64をマークし、通算16アンダーで自身初の大会連覇を飾った。6月のニチレイ・レディースに続く今季3勝目で通算6勝目。単独首位から出た、山下美夢有（23＝加賀電子）はボギーなしの69で回ったが、通算15アンダー