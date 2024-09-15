14日夜、飯田市の市道で道路を歩いていた81歳の男性が車にはねられて死亡しました。14日午後6時半前、飯田市鼎切石の市道交差点で道路を歩いていた近くのアルバイト、萩原幸人さん（81）が後ろから来た軽乗用車にはねられました。萩原さんは頭の骨などを折り、市内の病院に搬送されましたが、硬膜下血腫により死亡が確認されました。現場は横断歩道や信号機がない交差点で、警察が事故の詳しい原因を調べています。