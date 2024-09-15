8月から、成田空港への格安アクセスバスとして知られる「エアポートバス東京・成田」の運賃が値上がりし、大人片道1,500円となった（一部の深夜帯便を除く）。近年の物価上昇に伴い、鉄道やバス、タクシーなどの交通機関の運賃も値上がり傾向だ。せっかく成田空港からLCCで全国、世界各地へ移動しても、成田空港まで時間やお金がかかるなら結局のところ羽田空港を選んだほうが良いということもあるだろう。本稿では、乗換検索が教