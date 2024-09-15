15日午前、石川県の七尾港で高齢男性の遺体が見つかり、警察が身元などを調べています。午前8時半ごろ、七尾市大田町の大田ふ頭で「海に人が浮いている」と付近の住民から警察に通報がありました。消防が救助に当たりましたが、高齢とみられる男性が遺体で見つかりました。警察では遺体の詳しい身元などを調べています。