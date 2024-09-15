お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが14日に自身のアメブロを更新。海外で撮影した水着姿を公開した。この日、モモコは「服みたいな水着」というタイトルでブログを更新。「今回の旅行、サルデーニャ島には服みたいな水着をいっぱい持って行きました」とイタリア・サルデーニャ島で撮影した自身の水着姿を公開した。続けて「もちろんS.MOMOにも水着たくさん、あるんですが、モデルのマエノリの水着が服みたいで、街中もそのまま歩け