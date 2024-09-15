９月14日、アルビレックス新潟はJ１第30節で湘南ベルマーレとホームで対戦し、３−１で勝利した。現在、リーグ戦６試合で無敗（４勝２分）と好調の新潟において、試合の度に存在感を増している選手がいる。今夏、J２の徳島ヴォルティスから完全移籍で加入した左SBの橋本健人だ。橋本は７月30日にチームに加わった直後の25節・ジュビロ磐田戦（２−２）、26節・京都サンガF.C.戦（２−０）はメンバー外だったが、８月17日の27