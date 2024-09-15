今月末に発売されるEA Sportsのサッカーゲーム最新作『FC25』。すでにゲーム上での選手の能力設定が明らかになっており、前作から最も能力がアップした選手も判明した。5位ジャレル・クアンサーリヴァプール、21歳、U-21イングランド代表DF前作から上昇値：13今作の総合値：75スピード74、シュート34、パス59、ドリブル68、守備74、フィジカル774位アルテム・ドフビクローマ、27歳、ウクライナ代表FW前作から上昇値：14 今作の