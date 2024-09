「あんバタースコーンサンド」が人気の和歌山発スイーツブランド「an and an(アン アンド アン)」初の常設店が、9月13日(金)東京駅構内のグランスタ東京にオープン。定番フレーバーに加え、グランスタ東京店限定フレーバーもお目見えです。和歌山のスナックから誕生したブランド「an and an」「an and an」は和歌山のスナック『Quattro(クワトロ)』から2020年に誕生したスイーツブランドです。コロナ禍に来店客の減少を受け